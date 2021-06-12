Арестович: Россия и Белоруссия лишат ВСУ боеспособности на один-два месяца в случае прекращения поставок топлива

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12 июня 2021, 11:26

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российская Федерация и Белоруссия лишат Вооруженные силы Украины боеспособности на один-два месяца в случае прекращения поставок топлива. На это указал Алексей Арестович, спикер киевской делегации на переговорах об урегулировании военного конфликта на территории Донбасса.

Как пишет отечественный интернет-портал «Репортер», Арестович констатировал в разговоре с журналистами, что Киев закупает у РФ и Белоруссии 70% топлива, часть которого идет на нужды ВСУ. Если поставки прекратятся, армия лишится боеспособности на один-два месяца.

Как сообщалось ранее в субботу, военный аналитик Константин Сивков предложил разместить на Кубе ядерное оружие России в случае вступления Украины в НАТО.

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