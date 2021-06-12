Эпидемиолог Папаевангелу сообщила, что туристам, привитым вакциной «Спутник V», разрешен въезд в Грецию

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12 июня 2021, 09:31 Источник: РИА Новости

Греция, фото: pixabay.com

Член комиссии эпидемиологов Вана Папаевангелу сообщила, что Национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд туристов, сделавших прививку против новой коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V».

Папаевангелу отметила, что въезд иностранцев в Грецию разрешён при условии, что все туристы старше 6 лет предоставляют отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия на территорию страны, также можно предоставить свидетельство о вакцинации или свидетельство о недавно перенесённой болезни. Она добавила, что помимо вакцин, уже принятых EMA (Европейским агентством по лекарственным средствам), были утверждены препараты Novavax, Sinovac/BioNTech, «Спутник V», Sinopharm и Cansino Biologics.

Ранее власти Греции перечислили правила нахождения отдыхающих на пляжах. С 14 мая на территорию страны разрешен въезд гражданам 21 страны в туристических целях.

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