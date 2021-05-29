В Греции озвучили новые правила отдыха на пляжах

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29 мая 2021, 09:53 Источник: Express

Греция, фото: pixels.com

Власти Греции определили правила нахождения отдыхающих на пляжах. 14 мая Афины опубликовали список из 21 страны, гражданам которых разрешён въезд на территорию государства в туристических целях.

В источнике говорится, что для безопасности туристов местные власти рекомендуют устанавливать пляжные зонтики и шезлонги на расстоянии не менее четырех метров друг от друга. При этом их должны регулярно дезинфицировать. Греция также вводит строгие правила использования масок как в общественных местах, так и на открытом воздухе.

«Вы должны быть в маске в самолете, автобусе, поезде или пароме, а также в аэропортах», - цитирует слова чиновников издание.

Кроме того, сотрудники пляжных баров и весь персонал, работающий на курортах, обязаны постоянно носить маски в общественных местах и проходить тестирование на новую коронавирусная инфекцию перед выходом на смену.

Музыка в пляжных барах, в кафе и ресторанах не должна быть настолько громкой, чтобы гости повышали голос. Власти предупреждают, что это может привести к распространению большего количества частиц по воздуху.

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