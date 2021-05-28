Власти Греции «со дня на день» ожидают решения о возобновлении рейсов для российских туристов

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28 мая 2021, 14:28 Источник: РИА "Новости"

Греция, фото: pixabay.com

Посол Греции в РФ Екатерини Нассика в пятницу, 28 мая, заявила, что "со дня на день" ожидается положительное решение от российской стороны по возобновлению авиарейсов на греческую территорию для туристов.

Екатерини Нассика отметила, что российские туристы являются "хорошими путешественниками", поскольку они, зная много об античном наследии и античной культуре, "откроют для себя еще больше, отправляясь в Грецию".

Напомним, несмотря на разрешение греческих властей, российские туристы пока не могут проводить отпуск на территории этой страны, так как власти РФ к настоящему моменту не позволили осуществлять регулярные и чартерные рейсы в связи с пандемией COVID-19.

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