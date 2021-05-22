Власти Греции продлили до 31 мая разрешение на въезд неограниченного количества россиян

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22 мая 2021, 11:02 Источник: ТАСС

пляж в Греции, pixabay.com

Власти Греции до 31 мая продлили разрешение на въезд неограниченного числа россиян при наличии у них или справки о вакцинации от COVID-19, или отрицательного результата ПЦР-теста, или данных о наличии антител.

В новом решении сохраняются те условия, которые указывались в предыдущем документе, который был принят 14 мая. Тогда власти Греции отменили въездную квоту в 4 тысячи граждан РФ в неделю и дали неограниченному числу россиян допуск в страну при наличии к них одного из вышеперечисленных документов.

Для этих путешественников также было отменено требование об обязательном семидневном карантине по приезде.

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