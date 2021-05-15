Вице-президент АТОР Горин оценил отмену ограничений на въезд в Грецию

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2021, 10:21 Источник: RT

Афины, фото: pixels.com

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал сообщение о том, что Греция отменила ограничения для российских туристов на въезд в страну. Соответствующее решение принято 14 мая.

«Греция - первая страна ЕС, которая последовательно ведёт свою политику к восстановлению туристических обменов. Это очень важно, так как это даёт перспективу восстановления туризма в Грецию. Второй позитивный фактор - что Греция предоставляет туристическую шенгенскую визу и документы можно подавать за шесть месяцев до планируемой поездки, что значительно упрощает планирование будущих поездок», - высказал он RT.

Горин отметил, что Греция открыла девять международных аэропортов. По его словам, этот факт будет способствовать скорейшему восстановлению туризма между странами. Он добавил, что до сих пор основным вопросом остается отсутствие регулярного воздушного сообщения.

«Сейчас еженедельно выполняется не более пяти рейсов в неделю, и только из Москвы. Необходимо кардинальное увеличение квот. А лучше - вообще отмена квот на рейсы между нашими странами», - резюмировал эксперт.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис рассказал, как будут встречать россиян на местных курортах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости