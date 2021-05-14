Греция разрешила въезд российским туристам

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14 мая 2021, 18:45

Афины, фото: pixabay.com

Греция отменила ограничения для российских туристов на въезд в страну. Совместное межминистерское решение в пятницу, 14 мая, опубликовала официальная правительственная газета.

В источнике говорится, что Греция составила список из 21 страны, граждане которых могут свободно прибывать в республику на любом транспорте через аэропорты, действующие порты и пункты пропуска.

Отмечается, что теперь при наличии прививочного сертификата или отрицательного ПЦР-теста туристы освобождаются от карантина. Однако вакцинацию необходимо пройти за 14 дней до поездки, а тест сделать за 72 часа до прибытия в Грецию. Также гости республики могут предъявить справку о перенесенном коронавирусе и наличии антител.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис рассказал, как будут встречать россиян на местных курортах. Он уточнил, что разработаны «пять линий обороны» на время пандемии: условия прибытия иностранных туристов: отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или доказательство того, что они им уже переболели. Контроль – выборочное тестирование. «Линии защиты» - немедленное помещение на карантин в случае положительного результата анализа. Строгое соблюдение правил эпидемиологической безопасности.

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