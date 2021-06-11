Кравчук прокомментировал предложение Суркова силой вернуть Украину

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11 июня 2021, 21:08 Источник: Лента.ру

Леонид Кравчук, фото: Serg Glovny / globallookpress.com

Первый украинский президент Леонид Кравчук, комментируя заявление Владислава Суркова о возможности вернуть Украину силой, выразил мнение, что российский политик "сознательно перекручивает факты".

Сурков предложил вернуть Украину силой, не уточнив какой именно и сказал, что мир "устает от Украины", и Россия выигрывает международную ситуацию. Кравчук полагает, что если сравнивать ситуацию в мире год назад и сегодняшнюю, то очевидно, она кардинально поменялась не в пользу России.

Как считает украинский политик, влияние России на постсоветском пространстве снижается, а Украина наращивает политическое влияние и реформирует свои вооруженные силы, - передает ОСН ТВ. Кравчук думает, что Сурков выдает желаемое за действительное.

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