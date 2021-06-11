Прокуратура Генуи расследует смерть 18-летней итальянки после прививки препаратом AstraZeneca

Прокуратура итальянской Генуи приступила к расследованию по факту кончины 18-летней местной жительницы после получения дозы вакцины против COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca.
Согласно данным журналистов, следствие квалифицирует случившееся как непреднамеренное убийство. Подчеркивается, что девушку доставили в больницу после введения первой дозы препараты 25 мая, после чего она перенесла две операции. Спасти пациентку не удалось.
Уточняется, что после первой дозы вакцины AstraZeneca из той же партии была госпитализирована 34-летняя итальянка. Медицинские власти Генуи после этих инцидентов приняли решение отозвать всю партию.
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