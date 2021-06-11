Житель Греции скончался на следующий день после прививки препаратом AstraZeneca

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11 июня 2021, 10:20 Источник: Нафтемпорики

вакцина AstraZeneca, Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency

40-летний житель Греции, стилист Насос Катрис скончался на следующий день после получения дозы вакцины AstraZeneca. Мужчина был найден мертвым в собственном доме в минувший вторник, 8 июня.

В понедельник Насос Катрис сделал прививку против COVID-19 препаратом AstraZeneca, а через некоторое время перестал выходить на связь. Точные причины смерти мужчины к настоящему моменту не установлены. Данных о том, связана ли его кончина с вакцинацией, не поступало.

Ранее греческие власти подтвердили лишь два случая смерти граждан, связанные с прививкой против коронавируса.

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