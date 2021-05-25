В Ливане сообщили о кончине пациента после прививки вакциной AstraZeneca

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25 мая 2021, 16:21 Источник: Al Jadeed

вакцина AstraZeneca, Frank Hoermann/SVEN SIMON

Минздрав Ливана в настоящий момент изучает случай смерти гражданина после того, как тот прошел вакцинацию против коронавируса нового типа препаратом AstraZeneca. Об этом сообщил глава ведомства Хамед Хасан.

Известно, что сейчас на территории Ливана расследуются случаи смерти еще восьми граждан после прививки вакцинами других компаний.

Сейчас максимальное количество вакцин от коронавируса, которыми располагает ливанский минздрав, производства компании Pfizer. Их в первую очередь применяют для вакцинации граждан преклонного возраста. AstraZeneca предусмотрена для людей, не достигших 65 лет. "Спутник V", созданный в РФ, распространяется только среди частных компаний, и минздрав не компенсирует расходы на данный препарат.

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