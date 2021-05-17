Во Франции зарегистрировали еще четыре случая тромбоза после прививки AstraZeneca

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17 мая 2021, 19:34 Источник: РИА "Новости"

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С 23 апреля по 6 мая во Франции были зарегистрированы четыре новых случая тромбоза в связи с применением вакцины против коронавируса нового типа от компании AstraZeneca. Два из них – с летальных исходом.

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM) сообщило в понедельник, что к настоящему моменту общее количество случаев возникновения тромбоза на территории Франции с начала вакцинации составило 34. Отмечается, что 11 из них оказались смертельными.

Подчеркивается, что причины формирования тромбов у некоторых людей, привитых от COVID-19, остаются неизвестными, однако "роль аденовирусного вектора" является одной из гипотез.

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