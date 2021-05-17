Во Франции зарегистрировали еще четыре случая тромбоза после прививки AstraZeneca

С 23 апреля по 6 мая во Франции были зарегистрированы четыре новых случая тромбоза в связи с применением вакцины против коронавируса нового типа от компании AstraZeneca. Два из них – с летальных исходом.
Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM) сообщило в понедельник, что к настоящему моменту общее количество случаев возникновения тромбоза на территории Франции с начала вакцинации составило 34. Отмечается, что 11 из них оказались смертельными.
Подчеркивается, что причины формирования тромбов у некоторых людей, привитых от COVID-19, остаются неизвестными, однако "роль аденовирусного вектора" является одной из гипотез.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.