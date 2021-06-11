Власти Швейцарии решили закрыть часть воздушного пространства в связи с саммитом Путина и Байдена

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11 июня 2021, 11:04 Источник: ТАСС

Женева, pixabay.com

В пятницу, 11 июня, власти Швейцарии объявили о закрытии части воздушного пространства в связи с саммитом президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

Уточняется, что в рамках заседания, которое состоялось ранее сегодня, Федеральный совет (правительство) одобрил временное частичное ограничение на использование воздушного пространства во время переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.

Напомним, 9 июня, стало известно, что власти Женевы ввели запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов над городом и всей территорией Женевского кантона с 14 по 17 июня в связи с проведением саммита России и США.

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