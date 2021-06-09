Власти Женевы на несколько дней запретили полеты беспилотников в связи с саммитом России и США

Власти Женевы ввели запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов над городом и всей территорией Женевского кантона с 14 по 17 июня в связи с проведением саммита России и США, который состоится 16 июня.
Уточняется, что в зону безопасности включены все набережные Женевского озера, акватория между ними, парки "Ла-Гранж" и "О-Вив", где, согласно некоторым данным, состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена.
Подчеркивается также, что в день саммита с 4 утра до полуночи не будет дорожного движения по ряду женевских улиц, а также будет закрыт доступ для пешеходов. Попасть в эти районы смогут исключительно местные жители, которым необходимо будет предъявить документы. Кроме того, будет запрещена навигация на озере.
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