Власти Женевы на несколько дней запретили полеты беспилотников в связи с саммитом России и США

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9 июня 2021, 19:00 Источник: ТАСС

Женева, pixabay.com

Власти Женевы ввели запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов над городом и всей территорией Женевского кантона с 14 по 17 июня в связи с проведением саммита России и США, который состоится 16 июня.

Уточняется, что в зону безопасности включены все набережные Женевского озера, акватория между ними, парки "Ла-Гранж" и "О-Вив", где, согласно некоторым данным, состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена.

Подчеркивается также, что в день саммита с 4 утра до полуночи не будет дорожного движения по ряду женевских улиц, а также будет закрыт доступ для пешеходов. Попасть в эти районы смогут исключительно местные жители, которым необходимо будет предъявить документы. Кроме того, будет запрещена навигация на озере.

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