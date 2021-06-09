Глава МИД РФ Лавров оценил грядущий саммит с участием Путина и Байдена

Руководство РФ не питает иллюзий касательно предстоящей встречи главы российского государства Владимира Путина и хозяина Белого дома Джозефа Байдена. Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что у руководства России отсутствуют завышенные ожидания от грядущего саммита в Женеве, пишут Народные Новости. Отмечается, что на встрече глав двух государств Путин и Байден обсудят вопрос стратегической стабильности.
При этом Лавров отметил, что США и РФ очень важно обменяться мнениями на уровне лидеров двух стран касательно видения угроз, сообщают Известия. Он добавил, что между Москвой и Вашингтоном отношения могут нормализоваться лишь в случае “соблюдения принципов равноправия, взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела друг друга”.
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