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Глава МИД РФ Лавров оценил грядущий саммит с участием Путина и Байдена

, 13:26

Глава МИД РФ Лавров оценил грядущий саммит с участием Путина и Байдена
Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Global Look Press

Руководство РФ не питает иллюзий касательно предстоящей встречи главы российского государства Владимира Путина и хозяина Белого дома Джозефа Байдена. Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что у руководства России отсутствуют завышенные ожидания от грядущего саммита в Женеве, пишут Народные Новости. Отмечается, что на встрече глав двух государств Путин и Байден обсудят вопрос стратегической стабильности.

При этом Лавров отметил, что США и РФ очень важно обменяться мнениями на уровне лидеров двух стран касательно видения угроз, сообщают Известия. Он добавил, что между Москвой и Вашингтоном отношения могут нормализоваться лишь в случае “соблюдения принципов равноправия, взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела друг друга”.

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