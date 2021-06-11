В Индии четвертые сутки подряд выявляют менее 100 тысяч случаев заражения COVID-19

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11 июня 2021, 10:44 Источник: ТАСС

врачи скорой помощи в Индии, Sudipta Das/Keystone Press Agency

Власти Индии четвертые сутки подряд регистрируют менее 100 тысяч случаев заражения коронавирусом. За прошедшие 24 часа на территории страны зафиксировали 91 702 новых случая инфицирования COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Индии достигло 29 274 823. Количество летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, за сутки увеличилось на 3 403 и достигло 363 079.

Отметим, что 10 июня индийский Минздрав сообщил о 94 052 новых случаях заражения, 9 июня заболели 92 596 жителей Индии, а 8 июня – 86 498.

Отметим, что с 5 апреля суточное количество новых случаев заболевания в стране превышало 100 тысяч человек, а с 15 апреля - 200 тысяч.

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