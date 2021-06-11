В США у двух пассажиров круизного лайнера выявили коронавирус

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11 июня 2021, 10:00 Источник: AFP

круизный лайнер, pixabay.com

Случаи заражения коронавирусом нового типа были зарегистрированы на борту одного из круизных лайнеров Celebrity Millennium, который впервые с начала пандемии COVID-19 отплыл из Северной Америки.

Согласно последней информации, коронавирусную инфекцию выявили у двух пассажиров круизного лайнера. Симптомов заболевания у них нет, однако их тесты на COVID-19 показали положительный результат. К настоящему моменту путешественников изолировали.

Известно, что другие 600 пассажиров и 650 членов экипажа круизного лайнера привиты от коронавируса нового типа.

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