Дипломатический источник: на саммите НАТО не будут обсуждаться сроки вероятного вступления Украины в альянс

Аргументы Недели → В мире 13+

11 июня 2021, 10:28 Источник: ТАСС

флаг НАТО, Michal Fludra/ZUMAPRESS.com

Дипломатический источник в представительстве при НАТО одной из европейских стран заявил, что на саммите в Брюсселе 14 июня не будут обсуждаться конкретные сроки вероятного вступления Украины в альянс.

По словам источника, вопрос о Плане действий для членства (ПДЧ) Украины в НАТО не входит в программу грядущего саммита. Альянс подтвердит, что у Киева и Тбилиси есть "североатлантические перспективы", однако конкретные сроки вступления будут зависеть от соответствия Украины и Грузии всем критериям НАТО.

Инсайдер утверждает, что вышеуказанные страны не получат реальной возможности входа в альянс до того момента, пока не разрешат все территориальные конфликты.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости