Дипломатический источник: на саммите НАТО не будут обсуждаться сроки вероятного вступления Украины в альянс

Дипломатический источник в представительстве при НАТО одной из европейских стран заявил, что на саммите в Брюсселе 14 июня не будут обсуждаться конкретные сроки вероятного вступления Украины в альянс.
По словам источника, вопрос о Плане действий для членства (ПДЧ) Украины в НАТО не входит в программу грядущего саммита. Альянс подтвердит, что у Киева и Тбилиси есть "североатлантические перспективы", однако конкретные сроки вступления будут зависеть от соответствия Украины и Грузии всем критериям НАТО.
Инсайдер утверждает, что вышеуказанные страны не получат реальной возможности входа в альянс до того момента, пока не разрешат все территориальные конфликты.
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