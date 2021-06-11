National Interest: НАТО сокрушит Россию в случае войны, если применит новую стратегию

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11 июня 2021, 09:00 Источник: «ПолитРоссия»

Учения НАТО, Artur Widak / globallookpress.com

Североатлантический альянс сокрушит Российскую Федерацию в случае военного конфликта, если применит новую стратегию. На это указывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Как пишет издание The National Interest (NI), НАТО сможет сокрушить Россию в случае войны, если будет придерживаться новой стратегии. Ее в настоящий момент разрабатывают Соединенные Штаты и их союзники по блоку.

В публикации NI, пересказанной сайтом «ПолитРоссия», говорится, что суть данной стратегии состоит в максимальном использовании возможностей сетевого взаимодействия, технологий искусственного интеллекта и других ноу-хау, которые обеспечат полноценное информационное взаимодействие членов НАТО.

В качестве вероятного примера такого взаимодействия американское издание привело передачу флоту США польской стороной информации о нахождении российских кораблей в Балтийском море с целью их последующего уничтожения.

Ранее в пятницу сообщалось, что в интернет выложили видео из районов ударов ВКС РФ по джихадистам в Сирии после подрыва боевиками российского бронеавтомобиля.

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