Опубликованы видео из районов ударов ВКС РФ по джихадистам в Сирии после подрыва боевиками российской бронемашины

Опубликованы видеозаписи из районов ударов ВКС РФ по джихадистам в Сирии после подрыва боевиками российского бронеавтомобиля. Данные ролики в настоящий момент доступны для просмотра в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее на текущей неделе стало известно, что в сирийской провинции Хасеке на мине, заложенной боевиками, подорвался бронеавтомобиль РФ. В результате произошедшего инцидента погиб один военный, еще трое были ранены.
Как пишет портал «Репортер», после случившегося отечественная авиация атаковала представителей джихадистских форсирований в провинции Идлиб. Видео из районов воздушных ударов выложены в интернет.
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