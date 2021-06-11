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Опубликованы видео из районов ударов ВКС РФ по джихадистам в Сирии после подрыва боевиками российской бронемашины

, 07:49 Источник: «Репортер»

Опубликованы видео из районов ударов ВКС РФ по джихадистам в Сирии после подрыва боевиками российской бронемашины
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Опубликованы видеозаписи из районов ударов ВКС РФ по джихадистам в Сирии после подрыва боевиками российского бронеавтомобиля. Данные ролики в настоящий момент доступны для просмотра в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее на текущей неделе стало известно, что в сирийской провинции Хасеке на мине, заложенной боевиками, подорвался бронеавтомобиль РФ. В результате произошедшего инцидента погиб один военный, еще трое были ранены.

Как пишет портал «Репортер», после случившегося отечественная авиация атаковала представителей джихадистских форсирований в провинции Идлиб. Видео из районов воздушных ударов выложены в интернет.

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