Российский военнослужащий погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии

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9 июня 2021, 22:26 Источник: РИА "Новости"

ноги военного, Zamir Usmanov/Global Look Press

В сирийской провинции Хасеке в ходе проверки маршрута патрулирования российской военной полиции произошел подрыв бронеавтомобиля. В результате случившегося погиб один военнослужащий, трое пострадали.

Уточняется, что российский военнослужащий скончался после подрыва машины от полученных травм. Еще трое военных, которые находилась в бронеавтомобиле, были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Сейчас жизни пострадавших ничто не угрожает.

Подчеркивается, что Министерство обороны РФ окажет поддержку и помощь семье погибшего.

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