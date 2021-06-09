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Российский военнослужащий погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии

, 22:26 Источник: РИА "Новости"

Российский военнослужащий погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии
ноги военного, Zamir Usmanov/Global Look Press

В сирийской провинции Хасеке в ходе проверки маршрута патрулирования российской военной полиции произошел подрыв бронеавтомобиля. В результате случившегося погиб один военнослужащий, трое пострадали.

Уточняется, что российский военнослужащий скончался после подрыва машины от полученных травм. Еще трое военных, которые находилась в бронеавтомобиле, были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Сейчас жизни пострадавших ничто не угрожает.

Подчеркивается, что Министерство обороны РФ окажет поддержку и помощь семье погибшего.

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