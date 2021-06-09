Аргументы Недели Армия 13+

В Сирии подорвался автомобиль с российскими военными

, 16:32

В Сирии подорвался автомобиль с российскими военными
Фото: соцсети

В сирийской провинции Хасака подорван автомобиль российских военных. Поступает информация о том, что среди военнослужащих есть раненные. Об этом сообщает «АННА-Ньюс».

В районе населенного пункта Рас-Аль-Айн подорвался автомобиль российских военных, осуществлявших патрулирование местности. Среди военнослужащих есть раненые, они доставлены в местную больницу, их жизням ничего не угрожает.

Инцидент произошел в районе линии соприкосновения отрядов курдов из так называемых Сирийских демократических сил и формированиями про-турецких боевиков. С осени 2019 года военнослужащие России и Турции осуществляют совместное патрулирование участка между двумя враждующими сторонами.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

В мире

Киевский политолог Семченко: Украина потеряла от блокады Крыма уже десятки миллиардов долларов

Киевский политолог Семченко: Украина потеряла от блокады Крыма уже десятки миллиардов долларов

Украина потеряла от блокады присоединившегося к России Крыма уже десятки миллиардов долларов. Об этом в разговоре с представителями интернет-прессы заявил киевский политолог Александр Семченко.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью