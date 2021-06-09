В Сирии подорвался автомобиль с российскими военными

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9 июня 2021, 16:32

Фото: соцсети

В сирийской провинции Хасака подорван автомобиль российских военных. Поступает информация о том, что среди военнослужащих есть раненные. Об этом сообщает «АННА-Ньюс».



В районе населенного пункта Рас-Аль-Айн подорвался автомобиль российских военных, осуществлявших патрулирование местности. Среди военнослужащих есть раненые, они доставлены в местную больницу, их жизням ничего не угрожает.



Инцидент произошел в районе линии соприкосновения отрядов курдов из так называемых Сирийских демократических сил и формированиями про-турецких боевиков. С осени 2019 года военнослужащие России и Турции осуществляют совместное патрулирование участка между двумя враждующими сторонами.

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