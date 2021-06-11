Avia.pro: российские военные применили систему РЭБ против итальянского F-35 во время учений НАТО на Балтике

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11 июня 2021, 07:23 Источник: Аvia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военнослужащие применили систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против итальянского истребителя F-35 во время учений Североатлантического альянса на Балтике. Об этом говорится в материале, размещенном в интернете.

Сайт Avia.pro пишет, что в ходе маневров НАТО Baltops 2021 отечественные средства ПВО успешно обнаружили и идентифицировали самолет F-35, находящийся на вооружении итальянских ВВС. В процитированном материале отмечается, что против истребителя была применена одна из систем РЭБ, расположенных на территории Калининградской области. Комплекс «ослепил» радар боевой машины НАТО, благодаря чему к ней смог подобраться российский Су-30СМ.

Как констатировал портал, данный эпизод продемонстрировал уязвимость F-35, который считается стелс-истребителем.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили видео ликвидации силами ВКС РФ главарей запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» в сирийской провинции Идлиб.

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