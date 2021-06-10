Президент Чехии предложил Тихановской открыть в Праге офис белорусской оппозиции

Аргументы Недели → В мире 13+

10 июня 2021, 23:03

Милош Земан, фото: Michal Krumphanzl/ globallookpress.com

Президент Чехии Милош Земан предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской открыть офис в Праге. Об этом он рассказал в интервью местной радиостанции «Частота 1».

«Это была дружеская встреча, и я, кстати, предложил Тихановской, чтобы у белорусской оппозиции был офис в Праге», - пояснил он.

Светлана Тихановская находилась в Чехии с четырехдневным визитом. К ней была представлена охрана в лице местной полиции. Во вторник состоялись ее переговоры с президентом станы Милошем Земаном и премьер-министром Андреем Бабишем.

Ранее председатель верхней палаты чешского парламента Милош Выстрчил заявил, что в Сенате воспринимают своего главного гостя Светлану Тихановскую «избранным президентом Беларуси».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости