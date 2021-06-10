Президент Чехии предложил Тихановской открыть в Праге офис белорусской оппозиции
10 июня 2021, 23:03
Президент Чехии Милош Земан предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской открыть офис в Праге. Об этом он рассказал в интервью местной радиостанции «Частота 1».
«Это была дружеская встреча, и я, кстати, предложил Тихановской, чтобы у белорусской оппозиции был офис в Праге», - пояснил он.
Светлана Тихановская находилась в Чехии с четырехдневным визитом. К ней была представлена охрана в лице местной полиции. Во вторник состоялись ее переговоры с президентом станы Милошем Земаном и премьер-министром Андреем Бабишем.
Ранее председатель верхней палаты чешского парламента Милош Выстрчил заявил, что в Сенате воспринимают своего главного гостя Светлану Тихановскую «избранным президентом Беларуси».
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