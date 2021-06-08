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Сенат Чехии принял Светлану Тихановскую как законного президента Беларуси

, 16:15

Сенат Чехии принял Светлану Тихановскую как законного президента Беларуси
Фото: СТК

Об этом вчера объявил председатель верхней палаты чешского парламента Милош Выстрчил: «Выборы президента Беларуси, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. То, что Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский Сенат и лично я считаем ее избранным президентом Беларуси». Об этом сообщает портал «Мировые конфликты».

Сегодня, у легитимного президента Беларуси и президента, а также премьер-министра Чехии запланирована встреча.

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