Байден на встрече с Борисом Джонсоном сказал, что «не хочет возвращаться» в США из Великобритании
10 июня 2021, 21:57Источник:
The Sun
Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в графстве Корнуолл заявил, что не хочет возвращаться на родину.
В источнике говорится, что Байден, его супруга Джилл, Борис Джонсон и его жена Кэрри любовались природой на террасе с видом на залив Сент-Айвс. Американский лидер сказал, что это «великолепно», и он не хочет «возвращаться домой».
Кроме того, журналисты заметили, что первая леди надела пиджак с надписью «любовь» на спине. Они считают, что это свидетельствует о позитивном настрое американской четы.
Ранее сообщалось, что Байден в ходе своего выступления перед американскими военными на базе Милденхолл в Великобритании неправильно произнес аббревиатуру «Королевские Военно-воздушные силы» и тем самым оскорбил военных.
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