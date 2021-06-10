Байден на встрече с Борисом Джонсоном сказал, что «не хочет возвращаться» в США из Великобритании

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10 июня 2021, 21:57 Источник: The Sun

Джо Байден и его жена Джилл, фото: Pool/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в графстве Корнуолл заявил, что не хочет возвращаться на родину.

В источнике говорится, что Байден, его супруга Джилл, Борис Джонсон и его жена Кэрри любовались природой на террасе с видом на залив Сент-Айвс. Американский лидер сказал, что это «великолепно», и он не хочет «возвращаться домой».

Кроме того, журналисты заметили, что первая леди надела пиджак с надписью «любовь» на спине. Они считают, что это свидетельствует о позитивном настрое американской четы.

Ранее сообщалось, что Байден в ходе своего выступления перед американскими военными на базе Милденхолл в Великобритании неправильно произнес аббревиатуру «Королевские Военно-воздушные силы» и тем самым оскорбил военных.

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