Байден допустил ошибку в аббревиатуре «Королевские Военно-воздушные силы»

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10 июня 2021, 18:58

Джо Байден, Фото: Samuel Corum/globallookpress.com

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления перед американскими военными на базе Милденхолл в Великобритании неправильно произнес аббревиатуру «Королевские Военно-воздушные силы» (RAF). Расшифровка приветственной речи опубликована на официальном сайте Белого дома.

Байден, говоря о тесном сотрудничестве между американской и британской армиями, вместо «RAF» произнес «RFA», чем вызвал критику в свой адрес со стороны СМИ. В Великобритании ошибку президента США назвали «оплошностью» и «бестактностью». На сайте Белого дома неправильную аббревиатуру зачеркнули, а рядом указали верную.

Отмечается, что «RFA» в зависимости от контекста может переводиться как аббревиатура «Вспомогательного Королевского флота» или быть первыми буквами нецензурного выражения.

Напомним, что Байден не первый раз допускает ошибки в своей публичной речи. В ходе выступления, посвященного борьбе с COVID-19 и вакцинации, американский лидер заявил, что с января текущего года прошло 15 месяцев.

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