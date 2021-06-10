Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал слова Путина о возможном вступлении Украины в НАТО «предсказуемыми»

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10 июня 2021, 16:37 Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о вступлении Украины в НАТО. По его словам, высказывания были полностью «предсказуемыми» и направлены на внутреннюю аудиторию РФ.

«Прежде всего, нужно отметить, что все высказанные тезисы абсолютно предсказуемы и очевидны. Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее», - отметил он.

Кроме того, Подоляк считает, что «аргумент о подлетном времени ракет» не стоит воспринимать вообще. Он добавил, что заявление Путина о «красных линиях» нужно расценивать как сигнал для внутренней российской аудитории перед международными саммитами, которые должны состояться в ближайшие недели.

В офисе Зеленского пояснили, что Украина всегда говорит о безопасности, поэтому, скорее всего, именно НАТО может дать Киеву дополнительные гарантии, «исходя из практики последних лет».

Ранее Путин, говоря о вступлении Украины в НАТО, заявил, что никаких гарантий «невступления» страны в альянс нет. При этом глава государства подчеркнул, что если Киев войдет в альянс, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут.

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