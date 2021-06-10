Украинский снайпер снял на видео ликвидацию ополченца в Донбассе
10 июня 2021, 11:17
Снайпер Вооруженных сил Украины, скрывшийся за псевдонимом Selskiy Boy, снял на видео ликвидацию ополченца в Донбассе. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на YouTube.
Как отмечает канал Donbass Today, в описании к опубликованным им кадрам снайпер рассказал, что застрелил противника из украинской самозарядной винтовки Z-10. Когда и в каком районе Донбасса было сделано данное видео, военный ВСУ не уточнил.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, ветеран ополчения непризнанной ДНР с позывным «Блэк» заверил, что у бойцов республик Донбасса есть чем встретить армию Украины в случае ее наступления.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.