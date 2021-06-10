Украинский снайпер снял на видео ликвидацию ополченца в Донбассе

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10 июня 2021, 11:17

Снайпер, Tech. Sgt. Peter Thompson / globallookpress.com

Снайпер Вооруженных сил Украины, скрывшийся за псевдонимом Selskiy Boy, снял на видео ликвидацию ополченца в Донбассе. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на YouTube.

Как отмечает канал Donbass Today, в описании к опубликованным им кадрам снайпер рассказал, что застрелил противника из украинской самозарядной винтовки Z-10. Когда и в каком районе Донбасса было сделано данное видео, военный ВСУ не уточнил.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, ветеран ополчения непризнанной ДНР с позывным «Блэк» заверил, что у бойцов республик Донбасса есть чем встретить армию Украины в случае ее наступления.

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