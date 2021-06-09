Ветеран ДНР «Блэк»: у бойцов республик Донбасса есть чем встретить ВСУ в случае наступления Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июня 2021, 12:52

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

У бойцов самопровозглашенных республик Донбасса есть чем встретить Вооруженные силы Украины в случае наступления Киева. На это указал ветеран ополчения ДНР с позывным «Блэк».

Как отметил «Блэк», оценивая сегодняшнюю ситуацию в зоне конфликта на востоке Украины, «что-то намечается».

«Боевые действия активизируются потихонечку в разных местах с разной интенсивностью. Есть такое предположение, что ВСУ двинутся», - рассказал мужчина в беседе с авторами YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса».

При этом ветеран заверил, что у бойцов ДНР и ЛНР есть чем встретить противника.

«Хотелось бы, чтобы нам в конце концов развязали руки», - высказал пожелание «Блэк».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Артем Ольхин, замминистра ДНР, допустил, что Москва может признать независимость республик Донбасса после переговоров между Джо Байденом и Владимиром Путиным, которые состоятся в июне в Швейцарии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости