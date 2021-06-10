Псаки: Байден на встрече с Путиным будет прямолинеен в высказываниях

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10 июня 2021, 09:42 Источник: Интерфакс

Джен Псаки, Tasos Katopodis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент США Джозеф Байден давно знаком с президентом РФ Владимиром Путиным и во время встречи в Женеве глава Белого дома будет с российским лидером прямолинеен в своих заявлениях.

Пресс-секретарь администрации американского президента Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что Байден никогда не сдерживался, высказывая свои опасения или беспокойства, когда поведение Москвы не согласуется с демократическими ценностями.

Она подчеркнула, что прямолинейность президента США на встрече с главой Кремля позволит двигаться к "более стабильным и предсказуемым отношениям".

Российско-американский саммит пройдет 16 июня в Женеве. Как стало известно сегодня, Путин и Байден проведут встречу на вилле.

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