МИД Швейцарии: встреча президентов Путина и Байдена пройдёт на вилле Ла Гранж в Женеве
10 июня 2021, 09:21Источник:
ТАСС
В МИД Швейцарии назвали местом проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена знаменитую виллу "Ла Гранж" в Женеве. Саммит Путина и Байдена пройдет 16 июня в Швейцарии.
Газета Tribune de Genève ранее написала, что встреча лидеров России и США может состояться на вилле, а не в отеле. Издание напомнило, что в 1985 году первая встреча Рональда Рейгана и Михаила Горбачева прошла на вилле Fleur d'Eau в пригороде Женевы Версуа.
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