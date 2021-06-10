МИД Швейцарии: встреча президентов Путина и Байдена пройдёт на вилле Ла Гранж в Женеве

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10 июня 2021, 09:21 Источник: ТАСС

Женева, Швейцария, фото: pixabay.com

В МИД Швейцарии назвали местом проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена знаменитую виллу "Ла Гранж" в Женеве. Саммит Путина и Байдена пройдет 16 июня в Швейцарии.

Газета Tribune de Genève ранее написала, что встреча лидеров России и США может состояться на вилле, а не в отеле. Издание напомнило, что в 1985 году первая встреча Рональда Рейгана и Михаила Горбачева прошла на вилле Fleur d'Eau в пригороде Женевы Версуа.

Теперь версия о встрече Путина и Байдена на вилле подтверждается

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