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Путин считает, что попытки разделить народы на коренные и некоренные напоминают «идеи нацистской Германии»

, 21:15 Источник: Россия 24

Путин считает, что попытки разделить народы на коренные и некоренные напоминают «идеи нацистской Германии»
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин, комментируя закон "О коренных народах Украины", выразил мнение, что попытки разделить народы на коренные и некоренные "смахивают" на идеи нацистской Германии.

В рамках интервью российский лидер назвал законопроект, который 18 мая был внесен в Верхновную раду главой Украины Владимиром Зеленским, "уродливым" и подчеркнул, что относится к этому документу отрицательно.

Владимир Путин уточнил, что называть русских некоренным народом Украины не только некорректно, а "смешно и глупо". Более того, по мнению президента РФ, подобные высказывания являются неприемлемыми и идут вразрез с нормами международного гуманитарного права.

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