Путин заявил, что им с Зеленским «есть о чем поговорить»

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9 июня 2021, 21:01 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в рамках интервью, которое продемонстрировали в среду, 9 июня, что им с Владимиром Зеленским как лидерам двух соседних стран "есть о чем поговорить".

Путин заметил, что в случае их с Зеленским встречи главной темой для разговора должны стать проблемы двусторонних отношений России и Украины, а не международная безопасность.

Российский лидер уточнил, что дело даже не в "уродливом" проекта закона о "коренных народах Украины", а в том, что когда на уровне администраций выяснялось, о чем предполагается вести беседу на вероятной встрече политиков, был получен ответ – о международной безопасности. Владимир Путин признал, что это важный аспект ситуации в мире, однако в отношениях России и Украины накопилось столько проблем, что следовало бы говорить именно о них.

Президент РФ также выразил мнение, что у Киева нет желания исполнять минские соглашения.

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