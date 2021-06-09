Полпред РФ на минских переговорах Грызлов считает, что Донбасс не нужен Украине

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9 июня 2021, 20:06 Источник: РИА "Новости"

полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов, MFA Russia/via Globallookpress.com

Полпред Российской Федерации на минских переговорах Борис Грызлов заявил в беседе с журналистами вечером в среду, 9 июня, что, исходя из переговорной стратегии Киева, Донбасс Украине не нужен.

Борис Грызлов заметил, что, вероятно, истинными намерениями украинских властей являются отторжение Донбасса и заморозка конфликта.

Полпред РФ на минских переговорах подчеркнул, что международная и украинская общественность должны понимать, какие именно позиции занимает официальный Киев. По словам Грызлова, власти Украины препятствуют этому, скрывая свои истинные намерения.

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