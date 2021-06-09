В МИД Германии заявили, что Берлин поддерживает создание Украиной «Крымской платформы»

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9 июня 2021, 18:33 Источник: ТАСС

глава МИД ФРГ Хайко Маас, Xander Heinl/photothek.de via ww

Глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой вечером среду, 9 июня, заявил, что Берлин поддерживает украинскую инициативу "Крымская платформа".

"Этот проект я с самого начала поддерживаю", – подчеркнул Хайко Маас и добавил, что "Крымская платформа" является "хорошей возможностью" сохранить тему Крыма на международной повестке дня.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул идею о создании "Крымской платформы". Данный проект призван координировать на международном уровне усилия для возвращения полуострова, вошедшего в 2014 году в состав России, под юрисдикцию Киева.

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