Депутат Бундестага Крупалла заявил, что Европа «немыслима без России»

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9 июня 2021, 17:46 Источник: РИА "Новости"

Бундестаг, pixabay.com

Сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла заявил в рамках выступления в Бундестаге в среду, 9 июня, что Европа, как и ФРГ, "немыслима без России".

Тино Крупалла подчеркнул, что Германия без России не смогла бы стать объединенной, демократической страной в центре Европы. Политик констатировал, что отношения двух стран ухудшились, а также добавил, что двигаться вперед можно только при помощи постоянного диалога, а не посредством обвинений.

Депутат Бундестага считает, что самое важное сейчас – не дать "яме" межу Россией и Германией стать еще глубже.

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