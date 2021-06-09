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Германия и США на этой неделе продолжат переговоры по «Северному потоку – 2»

, 15:46 Источник: Bloomberg

Германия и США на этой неделе продолжат переговоры по «Северному потоку – 2»
флаг Германии, pixabay.com

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что на этой неделе Берлин и Вашингтон продолжат переговоры по вопросу реализации газопровода "Северный поток - 2" и вытекающих из нее разногласий между двумя странами.

Цель переговоров Германии и США – достижение "действительно конкретного прогресса" по "Северному потоку - 2" к августу 2021 года. Подчеркивается, что сейчас в Штатах находится переговорная группа из ФРГ, которую возглавляют внешнеполитический советник канцлера Германии Ян Хеккер и экономический советник Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Реллер.

Хайко Маас также заметил, что Берлин намерен прилагать усилия для продления соглашения по транзиту российского газа через территорию Украины.

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