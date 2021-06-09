В МИД отметили важность возобновления авиасообщения между Россией и Турцией

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9 июня 2021, 17:20

крыло самолета, pixabay.com

В Министерстве иностранных дел РФ в среду, 9 июня, заявили, что Россия и Турция во время консультаций по линии МИД подчеркнули важность возобновления полномасштабного авиасообщения между двумя странами.

Накануне в Москве прошли российско-турецкие межмидовские консультации с заместителем главы МИД Турецкой Республики Седатом Оналом. С российской стороны на встрече присутствовали заместители министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин, Александр Грушко и Андрей Руденко.

Согласно последней информации, участники консультаций согласились, что важно поддерживать высокую динамику российско-турецкого политического диалога, возобновить плотные рабочие контакты после нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки, а также восстановить полномасштабное авиасообщение между Россией и Турцией по мере спада заболеваемости COVID-19.

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