В АТОР рассказали об обстановке с заболеваемостью коронавирусом в Турции

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июня 2021, 17:08 Источник: Ассоциация туроператоров России

pixabay.com

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) внимательно проанализировали сведения Всемирной организации здравоохранения по Турции. Также они рассмотрели официальную информацию по заболеваемости в Анталье за последние пару недель.

Отмечается, что показатели, наблюдаемые в этот период времени, ниже тех, которые требуются для возобновления авиасообщения с Турцией. Речь идет о значениях, которые ранее установил оперативный штаб России.

На днях турецкий Минздрав представил обновленную информацию по заболеваемости COVID-19. Специалисты рассматривали ситуацию с коронавирусной инфекцией в самых разных провинциях государства.

Согласно имеющейся информации, в период с 22 по 28 мая в турецкой Анталье зафиксировали 32,53 новых случая заражения коронавирусом на 100 000 человек. Что касается периода с 15 по 21 мая, то речь шла о 47,01 случае.

Подчеркивается, что в течение последних двух недель минувшего месяца в Анталье выявили 39,76 новых фактов инфицирования COVID-19 на 100 000 граждан. В настоящее время наблюдаются еще более низкие цифры.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости