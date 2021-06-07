В АТОР рассказали об обстановке с заболеваемостью коронавирусом в Турции

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) внимательно проанализировали сведения Всемирной организации здравоохранения по Турции. Также они рассмотрели официальную информацию по заболеваемости в Анталье за последние пару недель.
Отмечается, что показатели, наблюдаемые в этот период времени, ниже тех, которые требуются для возобновления авиасообщения с Турцией. Речь идет о значениях, которые ранее установил оперативный штаб России.
На днях турецкий Минздрав представил обновленную информацию по заболеваемости COVID-19. Специалисты рассматривали ситуацию с коронавирусной инфекцией в самых разных провинциях государства.
Согласно имеющейся информации, в период с 22 по 28 мая в турецкой Анталье зафиксировали 32,53 новых случая заражения коронавирусом на 100 000 человек. Что касается периода с 15 по 21 мая, то речь шла о 47,01 случае.
Подчеркивается, что в течение последних двух недель минувшего месяца в Анталье выявили 39,76 новых фактов инфицирования COVID-19 на 100 000 граждан. В настоящее время наблюдаются еще более низкие цифры.
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