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Германия вводит цифровой сертификат вакцинации с 10 июня

, 16:43 Источник: ТАСС

Германия вводит цифровой сертификат вакцинации с 10 июня
шприц, pixabay.com

Представитель Министерства здравоохранения в среду, 9 июня, заявил в рамках разговора с журналистами, что страна вводит цифровой сертификат вакцинации против коронавируса нового типа уже с 10 июня.

Подчеркивается, что цифровой паспорт вакцинации будет постепенно распространяться по Германии и станет доступным как мобильное приложение. Уточняется, что подробно о данном нововведении расскажет на пресс-конференции завтра глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

Изначально власти страны планировали ввести цифровой сертификат вакцинации с 14 июня. Полностью привитые граждане получат возможность использовать его при посещении ресторанов, культурных и прочих мероприятий.

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