Германия вводит цифровой сертификат вакцинации с 10 июня

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июня 2021, 16:43 Источник: ТАСС

шприц, pixabay.com

Представитель Министерства здравоохранения в среду, 9 июня, заявил в рамках разговора с журналистами, что страна вводит цифровой сертификат вакцинации против коронавируса нового типа уже с 10 июня.

Подчеркивается, что цифровой паспорт вакцинации будет постепенно распространяться по Германии и станет доступным как мобильное приложение. Уточняется, что подробно о данном нововведении расскажет на пресс-конференции завтра глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

Изначально власти страны планировали ввести цифровой сертификат вакцинации с 14 июня. Полностью привитые граждане получат возможность использовать его при посещении ресторанов, культурных и прочих мероприятий.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости