В Минздраве допустили, что привитым «Спутником V» потребуется ревакцинация другим препаратом

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев допустил, что привитым против коронавируса нового типа "Спутником V" через какое-то время понадобится ревакцинация другим препаратом.
По словам Олега Гриднева, хорошо, что в РФ есть вакцины, кроме "Спутника V", которые в настоящий момент наращивают свое производство, поскольку в будущем, как прогнозируют ученые, – в следующем году или через год – может понадобиться ревакцинация другим препаратом.
"Но в данном направлении исследования еще идут", – подчеркнул замминистра здравоохранения РФ.
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