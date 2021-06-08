В Минздраве допустили, что привитым «Спутником V» потребуется ревакцинация другим препаратом

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8 июня 2021, 15:04 Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Ashraf Amra/Keystone Press Agency

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев допустил, что привитым против коронавируса нового типа "Спутником V" через какое-то время понадобится ревакцинация другим препаратом.

По словам Олега Гриднева, хорошо, что в РФ есть вакцины, кроме "Спутника V", которые в настоящий момент наращивают свое производство, поскольку в будущем, как прогнозируют ученые, – в следующем году или через год – может понадобиться ревакцинация другим препаратом.

"Но в данном направлении исследования еще идут", – подчеркнул замминистра здравоохранения РФ.

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