Аргументы Недели Общество 13+

В Минздраве допустили, что привитым «Спутником V» потребуется ревакцинация другим препаратом

, 15:04 Источник: ТАСС

В Минздраве допустили, что привитым «Спутником V» потребуется ревакцинация другим препаратом
вакцина "Спутник V", Ashraf Amra/Keystone Press Agency

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев допустил, что привитым против коронавируса нового типа "Спутником V" через какое-то время понадобится ревакцинация другим препаратом.

По словам Олега Гриднева, хорошо, что в РФ есть вакцины, кроме "Спутника V", которые в настоящий момент наращивают свое производство, поскольку в будущем, как прогнозируют ученые, – в следующем году или через год – может понадобиться ревакцинация другим препаратом.

"Но в данном направлении исследования еще идут", – подчеркнул замминистра здравоохранения РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2021 год на 1,5 процентного пункта по сравнению с январскими ожиданиями – до 5,6%, что станет рекордным восстановлением после рецессии за 80 лет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью