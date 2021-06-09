Киевский политолог Семченко: Украина потеряла от блокады Крыма уже десятки миллиардов долларов

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9 июня 2021, 15:46 Источник: «ПолитНавигатор»

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Украина потеряла от блокады присоединившегося к России Крыма уже десятки миллиардов долларов. Об этом заявил киевский политолог Александр Семченко.

Эксперт напомнил, что украинская сторона после произошедшего в 2014 году вхождения полуострова в состав РФ прекратила снабжать регион не только водой, но и электроэнергией. В результате бывшая советская республика лишила себя денег, которые могла бы заработать на продаже ресурсов.

Также Семченко констатировал, что из-за остановки поставок продуктов в Крым херсонские сельхозпроизводители и фермеры из других украинских областей потеряли один из рынков сбыта.

Совокупные убытки страны от блокады полуострова исчисляются уже десятками миллиардов долларов, отметил политолог.

Как сообщалось ранее в среду, ветеран непризнанной ДНР с позывным «Блэк» указал на то, что у бойцов республик Донбасса есть чем встретить военные силы Киева в случае их наступления.

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