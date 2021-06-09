Королева Елизавета II по видеосвязи познакомилась с новорожденной дочерью принца Гарри и Меган Маркл

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9 июня 2021, 15:22 Источник: People

королева Великобритании Елизавета II, Pool/Keystone Press Agency

Королева Великобритании Елизавета II 4 июня стала прабабушкой в одиннадцатый раз. Глава семьи монархов уже познакомилась с дочкой принца Гарри и Меган Маркл – знакомство прошло в формате видеосвязи.

Согласно последней информациии, сразу после рождения девочки, которая получила имя Лилибет Диана, Гарри и Меган позвонили королеве и отправили ей снимок малышки. После выписки из клиники герцог и герцогиня Сассекские показали Елизавете II правнучку по видеосвязи.

Источник сообщил журналистам, что принц Гарри и Меган Маркл не могли дождаться, когда королева увидит их дочку.

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