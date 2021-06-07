Королевская семья официально поздравила принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери

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7 июня 2021, 13:31 Источник: Instagram

королева Великобритании Елизавета II, Pool/Keystone Press Agency

Британская королевская семья официально поздравила принца Гарри и его супругу Меган Маркл с рождением дочери. Девочка, которую назвали Лилибет Диана, появилась на свет в минувшую пятницу, 4 июня.

В официальном аккаунте королевской семьи появился снимок со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Подпись под снимком гласит: "Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с рождением Лилибет Дианы!". Отмечается, что королева, принц Уэльский, герцогиня Корнуолльская, герцог и герцогиня Кембриджские были счастливы получить эту новость.

Подчеркивается, что дочь принца Гарри сделала Елизавету II прабабушкой в одиннадцатый раз.

Напомним, что имя Лилибет девочке дали в честь королевы Великобритании, именно так ее в детстве называл отец – король Георг VI.

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