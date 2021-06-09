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Берлин попросил Байдена включить вопрос разоружения в повестку встречи с Путиным

, 15:04 Источник: ТАСС

Берлин попросил Байдена включить вопрос разоружения в повестку встречи с Путиным
глава МИД Германии Хайко Маас, via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил в среду, 9 июня, что Берлин попросил президента США Джо Байдена включить в повестку встречи с главой РФ Владимиром Путиным вопрос разоружения.

Саммит американского и российского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Предполагается, что стороны поднимут целый ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также обсудят мировую повестку.

Напомним, накануне официальный представитель американской администрации Джен Псаки рассказала, как лидер Соединенных Штатов Джо Байден и его команда готовятся к саммитам с НАТО, "семеркой" и главой РФ Владимиром Путиным.

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