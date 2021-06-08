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В Белом доме рассказали, как Байден готовится к встрече с Путиным и другим контактам в рамках турне

, 22:01 Источник: РИА "Новости"

В Белом доме рассказали, как Байден готовится к встрече с Путиным и другим контактам в рамках турне
президент США Джо Байден, Samuel Corum - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Официальный представитель американской администрации Джен Псаки рассказала, как лидер Соединенных Штатов Джо Байден и его команда готовятся к саммитам с НАТО, "семеркой" и главой РФ Владимиром Путиным.

Джен Псаки заявила, что Джо Байден в течение длительного времени находится на мировой политической арене и знает "определенное число" официальных лиц, в частности, президента России Владимира Путина. "Он готовился пятьдесят лет", – заметила пресс-секретарь Белого дома, отвечая на вопрос журналистов о том, как глава США проводит подготовку к начинающемуся на этой неделе первому зарубежному турне.

Напомним, Джо Байдену предстоит ряд встреч, в частности – с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры Байдена и Путина состоятся в Женеве 16 июня.

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