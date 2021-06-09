IISS: без помощи США силы НАТО в Балтии будут уничтожены Россией за две недели в случае войны

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9 июня 2021, 12:24

Учения НАТО, Benoit Doppagne / globallookpress.com

Без помощи со стороны Соединенных Штатов силы Североатлантического альянса будут уничтожены Российской Федерацией за две недели в случае военного конфликта. К соответствующему выводу пришли эксперты британского Международного института стратегических исследований (IISS).

Польский портал wPolityce пишет, что в IISS рассмотрели сценарий, предполагающий вывод американских частей с территории Европы и последующую войну НАТО с Россией за страны Балтии. Оказавшись без помощи США, силы западного блока в регионе будут уничтожены в течение четырнадцати дней, полагают аналитики.

Они добавили, что в результате боевых действий под контролем РФ окажутся Литва и часть Польши.

Как сообщалось ранее сегодня, американское издание The National Interest указало на то, что российские самолеты Су-34 с гиперзвуковыми ракетами «Острота» могут стать проблемой для НАТО.

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