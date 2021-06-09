Бывший премьер Украины Николай Азаров раскрыл план Зеленского по силовому захвату Донбасса

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июня 2021, 11:49 Источник: Свободная пресса

фото из соцсети

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что Владимир Зеленский вынашивал планы по силовому завершению конфликта в Донбасса, а Генштаб разработал план захвата этого региона.

В сообщении Азарова, опубликованном на его странице в соцсети Вконтакте, говорится: «У Зеленского были воинственные намерения в отношении Донбасса. И были горячие головы, которые хотели их реализовать. Были даже планы, рисовались три рассекающих удара, выход на границу и так далее, и так далее. Генштаб же Украины не из дураков состоит. Учитывая всю разведывательную информацию, там предусмотрели нанесение трёх рассекающих ударов, причём в очень короткое время, с тем, чтобы Россия не успела оказать помощь, выйти на границу, а далее заявить на весь мир, что вот мы, так сказать, восстановили территориальную целостность Украины. Вот такой план был».

По словам Азарова, отрезвила офис Зеленского Россия, - пишет «Свободная пресса».

Азаров раскрыл, как Россия нарушила планы Зеленского развязать боевые действия в ДНР и ЛНР

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости