В Европарламенте заинтересовались эффективностью финансовой помощи Сирии в связи с ситуацией в стране

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9 июня 2021, 08:33

уборка пшеницы в Сирии, фото: Anas Alkharboutli, globallookpress.com

Депутаты Европарламента от Австрии заинтересовались эффективностью финансовой помощи Сирии в связи с ситуацией в арабской республике. Европейские парламентарии Роман Хайдер, Георг Майер и Харальд Вилимски попросили Европейскую комиссию раскрыть доступную ей информацию по сирийскому кризису, учитывая , что с его начала в 2011 году Евросоюз мобилизовал средства на сумму €24,9 млрд, «стремясь смягчить его последствия».

Они отметили, что несмотря на такую значительную поддержку, гуманитарная ситуация в Сирии «продолжает усугубляться», - передаёт RT. Депутаты Европарламента от Австрии также напомнили о решении международных доноров выделить Cирии ещё €5,3 млрд в 2021 году.

Ранее сообщалось о намерениях Еврокомиссии предоставить €2,5 млн на проект по расширению возможностей гражданского общества в Сирии.

Накануне появилось видео из района удара российскими корректируемыми артиллерийскими боеприпасами «Краснополь» по позициям турецких военных в Сирии.

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