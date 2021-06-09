В Европарламенте заинтересовались эффективностью финансовой помощи Сирии в связи с ситуацией в стране

Депутаты Европарламента от Австрии заинтересовались эффективностью финансовой помощи Сирии в связи с ситуацией в арабской республике. Европейские парламентарии Роман Хайдер, Георг Майер и Харальд Вилимски попросили Европейскую комиссию раскрыть доступную ей информацию по сирийскому кризису, учитывая , что с его начала в 2011 году Евросоюз мобилизовал средства на сумму €24,9 млрд, «стремясь смягчить его последствия».
Они отметили, что несмотря на такую значительную поддержку, гуманитарная ситуация в Сирии «продолжает усугубляться», - передаёт RT. Депутаты Европарламента от Австрии также напомнили о решении международных доноров выделить Cирии ещё €5,3 млрд в 2021 году.
Ранее сообщалось о намерениях Еврокомиссии предоставить €2,5 млн на проект по расширению возможностей гражданского общества в Сирии.
Накануне появилось видео из района удара российскими корректируемыми артиллерийскими боеприпасами «Краснополь» по позициям турецких военных в Сирии.
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